Haberler

Trabzon'da kamyon kasasındaki yangın tüpünün patlama anı kameraya yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasında bulunan yangın tüpünün patlaması anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama, yolcu otobüsünün üzerine düşmesine neden oldu ancak yaralanan olmadı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki yangın tüpünün patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe merkezinde seyreden kamyonun kasasındaki yangın söndürme tüplerinden biri, belirlenemeyen nedenle patladı.

Kısa süreli toz bulutuyla havaya fırlayan yangın tüpünün, seyir halindeki bir yolcu otobüsünün üzerine düştüğü ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Patlama anı güzergahtaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı