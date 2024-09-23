Üye Girişi
Haberler

Sürmene'de Kaybolan Ali Kemal Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'in cenazesi, ailesi ile birlikte düzenlenen törenle defnedildi. Demir, etkili sağanak sonrası camiye gitmek üzere evinden ayrılmıştı.

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan ve cenazesi dün Karadeniz'de bulunan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Demir için Sürmene Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi, Çavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

İlçede 20 Eylül'de etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli Demir'in, bir süre sonra kaybolduğu anlaşılmış ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Demir'in cenazesi dün akşam saatlerinde ise Trabzon Havalimanı mevkisi açıklarında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Ali Kemal Demir Yerel Haberler Doğal Afet 3-sayfa trabzon Sürmene Güncel Yaşam

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Karadut dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Karadut dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Bağcılar, Sultangazi, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Karadut dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Karadut konusu ne, Karadut dizisi ne anlatıyor? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 23-24 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut CANLI İzle! Karadut 1. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Eylül Bornova, Karabağlar, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 23-24 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Gaziantep FK Trabzonspor maçı nereden izlenir? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });