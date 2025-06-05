Suriyelilerin Kalıcı Dönüşleri Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Devam Ediyor

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kalıcı dönüş kapsamında geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı da kullanıyor.

Jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridordan geçen Suriyeliler, gönüllü ve kalıcı dönüş için gümrük işlemlerini yapıyor.

Kadın jandarma personeli de ailelerinin işlemlerini tamamlamasını bekleyen çocuklarla yakından ilgileniyor, ikramlarda bulunuyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra Suriye'ye geçiş yapanlar, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde kutlayacak.