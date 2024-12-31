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Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış prosedürünün hızlanmasına katkı sunuyor.

İşlemleri tamamlanan kişiler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

"Türkiye'nin bize çok desteği oldu"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 28 yaşındaki Mahmud Zeyn, 8 yılın ardından ülkesine döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Yeni yılı ülkesinde geçireceği için heyecanlı olduğunu anlatan Zeyn, "Suriye'nin her yerini sokak sokak gezeceğim. İki gündür çok heyecanlıyım, heyecandan uyuyamıyorum. Türkiye'nin bize çok desteği oldu, çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 35 yaşındaki Ahmed Hassan da memleketi Hama'ya döneceğini belirtti.

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Hassan, "Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, var olsun, bizim için çok şey yaptı." dedi.

Ahmed El Hammud (27) da 8 yılın ardından yeniden ülkesine dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yeni hayatı için çok heyecanlı olduğundan bahseden Hammud, "Türk halkından ve devletinden Allah razı olsun. Memnunuz, bizleri bunca yıl misafir ettiler. Evimize, yurdumuza gidiyoruz, bu bizim için iyi ve mutluluk verecek bir şey." sözleriyle duygularını paylaştı.

Hemme Veledib (15) de yeni yılı ülkesinde geçireceği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Öte yandan Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan araçlarıyla geçmek isteyen Suriyelilerin uzun kuyruk oluşturduğu gözlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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