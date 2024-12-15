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Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi

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Suriye'nin başkenti Şam'da muhalifler, eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini Emevi meydanında yıkarak sürükledi. Bu eylem, Beşar Esad rejimine karşı artan halk tepkisini temsil ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykeli, muhalifler tarafından yıkılırken, Emevi meydanında sürüklendi.

Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi

ESAD REJİMİNE TEPKİ DİNMİYOR

Suriye'de halkın Beşar Esad rejimine olan tepkisi her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Suriye'de halk, Esad'ın uzun süren baskılarının ve zulmünün neden olduğu izleri silmeye çalışıyor. Başta Şam olmak üzere birçok kentte Beşar Esad ve eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelleri, posterleri ve fotoğrafları Suriyeliler tarafından yakılıp yıkılıyor.

Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİ EMEVİ MEYDANI'NDA SÜRÜKLENDİ

Başkent Şam'da bugün yine Hafız Esad'ın heykeli yıkılarak, kentin simgesi Emevi meydanında sürüklendi. Yerde sürüklenen heykelin üstüne çıkan Suriyeliler, zafer pozu vererek, tepkilerini sloganlarla ifade etti. Heykeli meydanda sürükledikten sonra araçlarının arkasına bağlayan Suriyeliler, "Suriye yaşasın", "Esad düşsün" ve "Özgür Suriye" sloganları atarak, Şam sokaklarını dolaştı.

Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi

Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi

Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVEFA:

Ulu Önder Atatürk'e bu haber üzerinden laf sokmaya çalışıyorsanız. Bilin ki onun abidesi gönüllerdedir. Değil Ampul kafalılar, feriştahınız gelse oraya erişip, etki edemezsiniz!!!

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Haber YorumlarıMurat Celik:

demek ki heykellerin sonu böyle oluyor

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Haber YorumlarıVatansever:

Darısı bizim putların başına

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Haber YorumlarıVEFA:

Zavallı Suriye, ülke yangın yerine dönmüş, harap olmuş. Bunlar daha taşlarla oynuyor. Güler misin, ağlar mısın!!!

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

eee burası orta doğu yıllardır hep bu işlerle meşguller, yeşilçam filmleri gibi ezber.

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Zamanında adalet, hukuk, demokrasi, insan hakları savunulsaydı bugün bu halde olmazlardı.Kişilere tapmanın sonu diktatörlüktür, diktatörlüğün sonu da bu olsa gerek.Geriye ne diktatör kalır ne de ülke.

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

VATANSEVER,KARIN NASIL İYİ Mİ ? EN SON KÖPRÜ ALTINDA DONDURMA YALADIĞI İÇİN BOĞAZI AĞRIYORDU?

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