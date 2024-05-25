Suriyeli mülteci çocukları temsil eden 'Küçük Amal' kuklası Dublin'de

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metrelik kukla "Küçük Amal", İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldi.

Dublin'deki göstericiler, "Küçük Amal" kuklası eşliğinde, mülteci çocuklara dikkati çekmek için Çevre, Miras ve Yerel Yönetim Bakanlığı binası önünde toplandı.

Çoğunlukla çocuklardan oluşan kalabalık buradan Liffey Nehri boyunca, Kıtlık Anıtı'nın yanından geçerek Zafer Kemeri'ne yürüdü ve gösteri düzenledi.

Yürüyüş sırasında "Küçük Amal"a koro ve İrlandalı dans ekibi eşlik etti.

İrlanda kültürel dans ekibinden Lauren Maier, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Soykırıma yönelik bir şey duymanın üzücü olduğunu belirten Maier, bunun insanların ve devlet liderlerinin bir şeyler yapabilecekken yaşanmasının yürek parçalayıcı olduğunu dile getirdi.

Maier, "Bugün mülteciler için farkındalık oluşturma günüydü, bu yüzden Suriyeli mülteci Amal'ı temsilen kukla gelip Dublin'deki Lifley Nehri boyunca yürüdü. Dünya çapındaki mülteciler ve insan hakları konusunda farkındalık oluşturulmasını sağladık." dedi.

"Küçük Amal" kuklası

Amal, 9 yaşındaki Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeliyor. 3,5 metre boyundaki kukla, "Yürüyüş Projesi" kapsamında İngiltere'ye ulaşmak üzere 2021'de Gaziantep'ten yola çıktı.

Yiyecek bulmaya giden ve geri dönmeyen annesini arayan Amal, savaştan ve şiddetten dolayı ailelerinden ayrılarak yerinden edilmiş milyonlarca mülteci çocuğu temsil ediyor. "Bizi unutmayın" mesajını taşıyan "Küçük Amal" kuklası, "Yürüyüş Projesi" kapsamında dünyayı dolaşıyor.

"Küçük Amal" 2021'den bu yana 16 ülkede 160 şehri ziyaret ederek milyonlarca insan ile bir araya geldi.