Suriye'de Kensebbe beldesinin Hristiyan sakinleri 15 yıl sonra davul ve zurnayla evlerine döndü

Suriye'nin Lazkiye vilayetine bağlı Kensebbe beldesinden yıllar önce ayrılmak zorunda kalan Hristiyan aileler, 15 yıl aradan sonra köylerine döndü.

Devrik Beşşar Esed rejimi döneminde yoğun çatışmalara sahne olan ve büyük ölçüde yıkıma uğrayan beldede, dönüş yapan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

Davul ve zurna eşliğinde belde meydanında halay çeken beldeliler, şeker ve çikolata dağıtarak dönüşün sevincini kutladı.

Belde sakinlerinden Mecd Kilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede farklı inançlardan insanların nesiller boyunca bir arada yaşadığını söyledi.

Kilo, "Dedelerimizden ve babalarımızdan bu yana birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızın da aynı şekilde bir arada yaşamasını istiyoruz. Kensebbe, Ayn el-Hadra ya da başka bir yer fark etmez, hepimiz biriz. Birlikte yaşamak hayatın en güzel yanı. Devletin desteğiyle beldemizin yeniden imar edilmesini umut ediyoruz." dedi.

"Sadece Hristiyan toplumu için değil, tüm Suriyeliler için sevinç kaynağı"

Lazkiye Rum Ortodoks Metropoliti Atanasios Fahd da dönüşlerin yalnızca Hristiyan toplumu için değil, tüm Suriyeliler için bir sevinç kaynağı olduğunu ifade etti.

Fahd, "Bu köyün halkı geçmişten bu yana birlikte yaşadı, bu vatanı birlikte inşa etti ve güzelliklerini birlikte paylaştı. Bunun gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beldeye dönenlerden Seher Cebbar ise karmaşık duygular yaşadığını belirterek, "Bir yanda yıkımın ve hayatını kaybeden insanların acısı var. Diğer yanda ise geri dönenlerin yüzlerindeki mutluluğu görmek bize umut veriyor. Kensebbe bu ülkenin bir parçası ve onu yeniden inşa edeceğiz. Barışın tesis edilmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Lazkiye'nin kuzeybatısında bulunan Kensebbe beldesinin sakinleri, Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının ardından güvenlik gerekçesiyle büyük ölçüde Lazkiye kent merkezine, çevre bölgelere ve yurt dışına göç etmişti.

Yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan ve farklı dini toplulukların bir arada yaşadığı belde, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde yoğun bombardımana maruz kalmış, çatışmalar sırasında Kensebbe'deki yapıların yaklaşık yüzde 80'i yıkılmış veya ağır hasar görmüştü.