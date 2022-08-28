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Malatya haber... SURİYELİ ALİ, FIRAT NEHRİ'NDE BOĞULDU

Güncel Haberler

Gelen Malatya haberlerine göre ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ali Muhammed (13) boğuldu.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ali Muhammed (13) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Suriyeli Ali Muhammed, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ali Muhammed'in akıntıya kapıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin sudan çıkardıkları Ali Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Muhammed Fırat Nehri Suriye Güncel Haberler

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