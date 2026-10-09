Suriye yönetimi, BMGK'nın 1974 anlaşmasına uyulması kararını memnuniyetle karşıladı

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Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'na uyulması ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması yönünde oy birliğiyle aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) hakkındaki özel görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK üyelerinin Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça teyit etmesinin takdirle karşılandığı belirtildi.

BMGK bildirisinin, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı'nın sahadaki durumu incelemek üzere ülkeye yapacağı ziyaret öncesine denk geldiğine dikkat çekilen açıklamada, BM ve UNDOF'un görev yetkilerine verilen destek yinelendi.

Açıklamada ayrıca UNDOF personelinin güvenliği ile hareket özgürlüğünün engelsiz sağlanmasının önemine vurgu yapılarak uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkeleri çerçevesinde Suriye'nin egemenlik haklarının korunmasının bölgesel ve küresel barış için şart olduğu kaydedildi.

-1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması

Anlaşma, 6 Ekim 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın ardından Suriye ile İsrail arasında 31 Mayıs 1974'te Cenevre'de Birleşmiş Milletler, Sovyetler Birliği ve ABD temsilcilerinin huzurunda imzalanmıştı.

Bu anlaşma, taraflar arasında bir tampon bölge ile sınırların belirlenmesini öngörüyordu.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarına yüzlerce hava saldırısı ile baskınlar düzenlemiş ve anlaşmayı ihlal etmişti.

Kaynak: AA