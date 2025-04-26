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Suriye'ye Görevli Özel Harekat Polisleri Uğurlandı

Suriye'ye Görevli Özel Harekat Polisleri Uğurlandı
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Osmaniye'de düzenlenen uğurlama töreninde, Suriye'de görev yapacak özel harekat polislerinin dualar eşliğinde yola çıkması ile birlikte Vali Erdinç Yılmaz, polislerin kutsal bir göreve çıktığını belirtti ve başarı diledi.

SURİYE'de görev yapacak olan Özel Harekat polisleri, Osmaniye'de düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene; Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve görev yapacak personelin aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz, polislerin kutsal bir göreve çıktıklarını vurgulayarak, "Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün" dedi. Duaların ardından Özel Harekat polisleri, mesai arkadaşları ve aileleriyle vedalaşarak Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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