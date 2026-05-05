Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'ı Kabul Etti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile görüşerek bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'nin Şam'da Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile görüştüğü, görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı açıklandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'nin, ülkenin başkenti Şam'da Türkiye'nin Suriye Arap Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ı kabul ettiği" bildirildi.

Paylaşımda, şu ifadelere de yer verildi:

"Görüşme sırasında, son bölgesel gelişmeler ve bunların bölge üzerindeki yansımaları ele alındı; ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yolları ile ortak işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi konuları da görüşüldü.Dışişleri ve Müsteşarlar Bakanı Sayın Esad Hasan eş-Şeybani, başkent Şam'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye Arap Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Sayın Nuh Yılmaz'ı kabul etti."

Kaynak: ANKA
