Suriye ve Türkiye Arasında Güvenlik İşbirliği Görüşmesi

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğiyle güvenlik alanında işbirliğini ele aldı. Toplantıda güvenlik teşkilatları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve eğitim paylaşımı konuları gündeme geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik ve emniyet teşkilatları arasındaki işbirliğin güçlendirilmesi, tecrübe ve eğitim paylaşımı ile bölgesel istikrarın desteklenmesi konuları ele alındı.

Bakanlık, görüşmenin "iki dost ülke arasında ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesine katkı sağladığını" vurguladı.

Toplantıya Suriye İçişleri Bakanlığı Planlama ve Organizasyon Dairesi Müdürü Ala Seydu da katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
