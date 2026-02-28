Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaparak İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgedeki güvenlik meselelerini ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la yaptığı görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İki bakanın, özellikle İran ile İsrail arasındaki gerilimde yaşanan son gelişmeleri ve bu durumun bölgenin güvenliği ile istikrarına etkilerini değerlendirdiği belirtildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

