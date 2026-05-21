Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konuları görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler ve güvenlik işbirliğini ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel konuları ele aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Şeybani ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, bu gelişmelerin bölgeye etkileri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Taraflar, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanına giren bazı bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki Bakan, ikili işbirliğini güçlendiren ve ortak çabaları destekleyen kurumsal bir çerçeve içinde koordinasyon ve istişarenin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller 'acilen' genel merkeze çağrıldı

Karar sonrası Özel'den ilk hamle! Hepsini Genel Merkez'e çağırdı

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek