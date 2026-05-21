Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bölgesel konuları görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel konuları ele aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Şeybani ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, bu gelişmelerin bölgeye etkileri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Taraflar, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde koordinasyonu sürdürme ve bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanına giren bazı bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki Bakan, ikili işbirliğini güçlendiren ve ortak çabaları destekleyen kurumsal bir çerçeve içinde koordinasyon ve istişarenin artırılmasının önemine dikkati çekti.