Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Dürzi lider Canbolat, Suriye-Lübnan koordinasyonunun önemini vurguladı

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, bölgede artan tehditlerle başa çıkmak için iki ülke arasında koordinasyonun önemine dikkat çekti. Telefonda gerçekleştirilen görüşmede, Lübnan'daki güncel gelişmeler ele alındı ve Suriye’nin Lübnan’a yönelik saldırılarla ilgili dayanışma mesajı vurgulandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, bölgede ortaya çıkan tehditlerle mücadele için Suriye ile Lübnan hükümetleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Canbolat ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Lübnan'da ve bölgesel cephelerde hızla gelişen son durum ışığında güncel gelişmeler ele alındı.

Canbolat ile Şara, bölgede beliren tehlikelerle mücadele için Lübnan ile Suriye hükümetleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kısa süre önce Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmesinde de İsrail'in artan saldırıları karşısında Lübnan halkıyla dayanışmasını dile getirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Naim Berjawi
