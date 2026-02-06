Şam ve Beyrut, 300'den fazla Suriyeli mahkumun iadesini öngören anlaşmayı imzaladı

Suriye ve Lübnan, 300'den fazla Suriyeli mahkumun ülkelerine teslim edilmesini öngören bir anlaşmaya imza attı.

Başkent Beyrut'taki Başbakanlık binasında imzalanan anlaşma kapsamında, Lübnan cezaevlerinde 10 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Suriyeli mahkumların Şam'a iade edilmesi öngörülüyor.

İmza töreninin ardından Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys ortak basın toplantısı düzenledi.

Mitri, Lübnan'daki 300'den fazla Suriyeli mahkumun ülkelerine iadesini öngören anlaşmanın yarın itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

Anlaşmanın, taraflar arasında yaklaşık 4 aydır yürütülen görüşmelerin sonucu olduğunu belirten Mitri, bunun Lübnan'da tutuklu bulunan Suriyeliler dosyasının çözümüne yönelik ilk adım olduğunu vurguladı.

Mitri, "Bu anlaşma, ortak bir çabanın ürünüdür ve Lübnan-Suriye ilişkilerinin karşılıklı güven ve saygı temelinde yürütüldüğünü gösteren ortak bir siyasi iradeyi yansıtmaktadır." dedi.

Suriye Adalet Bakanı Veys ise Lübnanlı yetkililere teşekkür ederek, tutuklular dosyasının çözümüne yönelik uzun süredir görüşmeler yürütüldüğünü ve konunun insani bir dosya olduğunu vurguladı.

Anlaşmayı "Adalet açısından önemli" bulduklarını belirten Veys, bunun sonraki adımlar için bir temel oluşturacağını dile getirdi.

Veys, mevcut anlaşma kapsamına girmeyen tutukluların durumunun ele alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Suriyeli tutuklular dosyası karmaşık bir yapıya sahip ve tek bir anlaşmayla çözülemez." diye konuştu.

- Lübnan cezaevlerindeki Suriyeliler

Lübnan'daki cezaevlerinde tutulan Suriyelilerin büyük bölümü 2011 sonrası iç savaş döneminde tutuklananları kapsıyor. Bu kişilerin çoğunun dosyası hala sonuçlanmadı. Tutuklamalar, genellikle Esed rejimine karşı muhalif gruplara destek iddialarına dayanıyor.

Rejimin devrilmesinin ardından konu, Beyrut ile Şam arasında adli ve siyasi işbirliğinin başlıklarından biri haline geldi.

Lübnan'daki cezaevlerinden tutulan Suriyelilerin sayısı yaklaşık 2 bin 500 olarak tahmin ediliyor.