Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Libya Başbakanı Dibeybe ile "bölgesel gelişmeleri" ele aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, telefon görüşmesinde bölgedeki askeri gerilim ve istikrar konularını ele aldı. Taraflar, Arap dayanışmasının güçlendirilmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması gerektiği üzerinde mutabık kaldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölgesel gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Libya Başbakanı Dibeybe bölgedeki son gelişmeleri ve artan askeri gerilimin olası yansımalarını değerlendirdi.

Açıklamada, çatışma alanlarının genişlemesinin önlenmesinin önemine vurgu yapıldığı, bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barış açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğinin ifade edildiği belirtildi.

Tarafların ayrıca, istikrarın güçlendirilmesi ve Arap ülkelerinin çıkarlarının korunması amacıyla istişare ve koordinasyonun artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Görüşmede Arap dayanışmasının güçlendirilmesinin önemi de vurgulandı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Komşu ülke karanlığa gömüldü
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı