Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Libya Başbakanı Dibeybe ile "bölgesel gelişmeleri" ele aldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölgesel gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Libya Başbakanı Dibeybe bölgedeki son gelişmeleri ve artan askeri gerilimin olası yansımalarını değerlendirdi.

Açıklamada, çatışma alanlarının genişlemesinin önlenmesinin önemine vurgu yapıldığı, bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barış açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğinin ifade edildiği belirtildi.

Tarafların ayrıca, istikrarın güçlendirilmesi ve Arap ülkelerinin çıkarlarının korunması amacıyla istişare ve koordinasyonun artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Görüşmede Arap dayanışmasının güçlendirilmesinin önemi de vurgulandı.