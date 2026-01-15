Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Katar Emiri Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki dostane ilişkiler ile ikili iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, son dönemde yaşanan siyasi ve güvenlik konularını değerlendirdiği ifade edildi.

Tarafların, istikrarın güçlendirilmesi ve krizlerin çözümünde diyalog yolunun esas alınması konusunda ortak koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Mevcut zorluklara karşı ortak çabaların sürdürülmesinin, her iki ülkenin ulusal çıkarları ile bölge halklarının güvenlik ve refahına katkı sağlayacağı belirtildi.

Telefon görüşmesinin sonunda iki lider, tarihi ilişkilerin sağlamlığını teyit ederek farklı alanlarda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesine yönelik kararlılıklarını dile getirdi.