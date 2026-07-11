Haberler

Suriye ile Katar arasında diplomatik çalışmalar ve eğitim alanında işbirliği mutabakatı imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, diplomatik araştırmalar ve eğitim alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını imzaladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak konularda koordinasyon artırılması ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, diplomatik çalışmalar ve eğitim alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Şeybani ve Huleyfi, başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda diplomatik araştırmalar ve diplomatik eğitim alanlarında işbirliğini kapsayan mutabakat zaptına imza attı.

Şeybani, daha sonra Huleyfi ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlardaki işbirliği imkanları ele alındı.

Taraflar ayrıca, Suriye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konularda koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak