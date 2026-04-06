Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransız mevkidaşı Macron ile bölgesel gelişmeleri ele aldı

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara ile Fransız mevkidaşı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, bölgede yaşanan askeri tırmanışı ve bunun güvenlik ile istikrara etkilerini değerlendirdi.

İki lider Suriye ile Fransa arasında güvenlik ve askeri işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.