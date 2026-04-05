Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bölgesel konuları görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki askeri gerilimler hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, "bölgedeki son gelişmeleri" ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şara'nın görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri farklı alanlarda güçlendirme ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladığı ve bunun iki halkın çıkarlarına hizmet edeceğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki askeri gerilimin yansımaları ele alınırken, Arap ülkelerinin güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla Arap işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Mevcut zorluklarla başa çıkmak için ortak yaklaşımlar benimsenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın Suriye'nin bazı Arap ülkelerini hedef alan İran saldırılarını kınadığı, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve güvenlik ile istikrarlarının korunması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü!

Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti