Türkiye'den Suriyelilere Vize Kolaylığı: Hava Yolu Şartı Kaldırıldı

(ŞAM) - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında "hava yoluyla seyahat" şartının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizeler kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Büyükelçilikten yapılan duyuruda, "Türkiye'ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarının dikkatine. Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında yapılan yeni düzenlemeyle, 'hava yoluyla seyahat' şartı kaldırılmıştır. Temsilciliklerimizden alınmış geçerli vizeler, hava hudut kapılarımızın yanı sıra tüm kara hudut kapılarımızdan yapılacak girişlerde de geçerli olacaktır. Detaylar için duyuru görselimizi inceleyebilirsiniz." denildi.

Kaynak: ANKA