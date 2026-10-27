Suriye, Ürdün'ün Dera'ya hava saldırısını kınadı, 7 sivilin öldüğü bildirildi

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ŞAM (AA) – Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Dera ilindeki bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, saldırıların ülkenin "egemenliğini ihlal ettiğini" bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Dera ilindeki çeşitli noktaları hedef alan Ürdün hava saldırılarının Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Suriye yönetiminin saldırıları en sert ifadelerle reddettiği belirtilerek, önceden koordinasyon sağlanmadan Suriye topraklarında operasyon düzenlenmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Suriye ile Ürdün arasındaki "tarihi ve kardeşlik" ilişkilerinin önemine işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak, fitne çıkarmak ve krizleri körüklemek isteyen tarafların bulunduğu savunuldu.

Ortak güvenlik komitesi kurulacak

Açıklamada, sınır bölgelerindeki ihlallerin önlenmesi ve iki ülke arasındaki güvenliğin sağlanması amacıyla Ürdün ile doğrudan koordinasyon içinde acil bir ortak güvenlik komitesi kurulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Komitenin, sınır güvenliğinin sağlanması, sahadaki ihlallerin sona erdirilmesi ve benzer olayların tekrarlanmasının önlenmesini amaçladığı kaydedildi.

Suriye tarafından yapılan açıklamada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 sivilin Ürdün saldırılarında hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ürdün'deki kilise saldırısı da kınandı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, birkaç gün önce Ürdün'de bir kiliseye yönelik saldırıyı da kınadı.

Açıklamada, kiliseye yönelik saldırının dini ve insani değerlere karşı bir eylem olduğu ve Ürdün toplumunun birlik ve beraberliğini hedef aldığı belirtildi.

Suriye yönetimi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: AA