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Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı'ndan Yardım Çağrısı

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Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Kömürcü, Bayırbucak bölgesinde yaşanan yıkım sonrası hayırseverlerden kalkınma çalışmaları için destek istedi. Köylerin büyük bölümü yıkılmış durumda ve yeniden imar için acil yardıma ihtiyaç olduğu belirtildi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Kömürcü, Bayırbucak bölgesindeki köylerde önemli yapıların yıkıldığını belirterek dünyanın dört yanından hayırseverlere kalkınma çalışmaları için destek olmaları çağrısında bulundu.

Kömürcü, AA muhabirine, durum tespiti için köyleri gezdiklerini söyledi.

"Maalesef ki köylerimizin yüzde 90'ı, yüzde 95'i hatta bazı köylerin yüzde 100'ü tamamıyla gitmiş Bayır'da da Bucak'ta da. Şu an tespit etmeye çalışıyoruz." diyen Kömürcü, köylerde okul, hastane ve karakol gibi yapıların kullanılır durumda olmadığını, Bayırbucak'ı en fazla 2 yıl içinde eski haline getirmek istediklerini ifade etti.

Kömürcü, bu bölgeleri kalkındırmak için üzerlerine birçok görevin düştüğünü kaydetti.

Köylerdeki bazı evlerin mermerlerinin dahi kırıldığını, su ve elektriğinin olmadığını belirten Kömürcü, bu konutlarda yaşanamayacağını vurguladı.

"Bayır'da, Bucak'ta yeniden imar istedik." diyen Kömürcü, şunları ifade etti:

"Şimdi burada, Lazkiye'de, Suriye'nin içinde yaşayan memurların maaşı 16 dolar. Örneğin bir kapı alacaksan parası 400 dolar yani bir yıl çalışarak bir kapı parası zar zor toplarsın. Yemeyeceksin, içmeyeceksin. Lazkiye içinde, merkezde Türkmenlerin halini gördük. Hepsi hapsin içinde hapisler. Yıllardır ekmek, yemek ve gıda görmüyorlar. Bazılarının eline bir muz bile geçmez, bazıları et görmez. Yıllar oldu. Maalesef halimiz böyle."

Kömürcü, Türkiye'den ve dünyanın dört yanından hayırseverlere kalkınma çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Halep, Hama, Humus, Şam ve İdlib gibi Suriye'nin her yerinde yaklaşık 3 milyon Türkmen'in bulunduğunu söyleyen Kömürcü, farklı bölgelerdeki Türkmenlerin de yardıma ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Eşref Musa - Güncel
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