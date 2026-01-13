Haberler

Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Güncelleme:
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istedi.

  • Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında YPG/SDG ve PKK'nın işgal ettiği bölgeleri askeri alan ilan etti.
  • Suriye ordusu, terör unsurlarının Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.
  • Suriye ordusu, sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yaptı.

Suriye ordusundan yerel basına yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG ve PKK'lı teröristlerin yanı sıra eski rejim kalıntılarının Fırat Nehri'nin batısındaki işgal ettiği bölgelerde yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi. İşgal edilen bölgelerin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Halep'e saldırılar için kullanıldığı ifade edildi.

"TERÖR UNSURLARI FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLSİN"

Terör örgütünün hem bu bölgelere yığınak yapması hem Halep'e İHA saldırıları için kullanılması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelerin askeri alan ilan edildiği aktarıldı. Bu doğrultuda terör unsurlarının da Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi istendi.

SİVİLLERE DE ÇAĞRI YAPILDI

Meskene ve Deyr Hafir'in de içinde bulunduğu bölgelerin de yer aldığı haritalı paylaşımda, sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadesi kullanıldı.

HALEP'TEKİ YPG OPERASYONU

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBabayaro:

bu nasıl iştir doğuda kalan topraklar Suriye nin değil mi yoksa İsrail'e söz mü verdiniz

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

İsrail batıda ama doğuda değil

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıHalit:

hacı adam yeni yeni başlıyor yavaş yavaş hepsini alacak ypg şeytan gibi her yolu deniyor

yanıt12
yanıt5
Haber YorumlarıDemir Acer:

Demekki doğu tarafi İsraile tahsis edildi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Orası Abd nin kükümranlık alanı. Taramp güc bende ,istediğimi yaparım. Teknoloji bende ,halk çoğunluğu vs vız gelir. B undan sonra gücü gücüne yetene ,diyor. Bakalım oradan kovabilecekler mi ...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

