İstanbul'da Suriye'nin gelecek vizyonuna ilişkin rapor kamuoyuyla paylaşılacak
Cihannüma Derneği, İHH ve Dijital Hafıza Derneği tarafından hazırlanan 'Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler' başlıklı rapor, İstanbul'da düzenlenecek programla kamuoyuna sunulacak. Programda önde gelen isimlerin konuşmaları ve belgesel gösterimi yer alacak.
Cihannüma Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Dijital Hafıza Derneği işbirliğiyle Suriye'nin geleceğine dair hazırlanan rapor, İstanbul'da düzenlenecek programda kamuoyuyla paylaşılacak.
"Suriye Raporu: Öngörüler, Teklifler ve Çözümler" başlıklı raporun sunulacağı program, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) Haliç Kampüsü'nde 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Program, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Dijital Hafıza Derneği Başkanı İzzet Şahin, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah ile Cihannüma Teorik Soruşturmalar ve Öngörüler Dosyası Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir Macit'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.
İHH'nın Suriye'yle ilgili belgeselinin gösterileceği programda, FSMVÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun moderatörlüğünde Suriye Raporu'nun sunumu yapılacak.
Raporun sunumunda Prof. Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. Yaşar Kahraman, Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş ve Dr. Mehmet Altıntaş söz alacak.