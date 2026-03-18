Suriye, Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Suriye, Ramazan Bayramı dolayısıyla Pakistan ile Afganistan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu ateşkesin gerilimin azaltılması ve diyalog için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Suriye, Pakistan ile Afganistan arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin gerilimin azaltılması ve diyalog için uygun koşulların oluşturulması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin anlaşmaya varılmasında yürüttüğü diplomatik çabaların takdir edildiği ifade edilerek, bölgesel diplomatik koordinasyonun barışın desteklenmesi ve anlaşmazlıkların siyasi yollarla çözümünde temel bir unsur olduğu vurgulandı.

Suriye'nin, istikrarın güçlendirilmesini ve bölge halkları için güvenlik ile kalkınmanın sağlanmasını hedefleyen tüm girişimleri desteklediği kaydedilen açıklamada, ateşkesin gerilimlerin sona erdirilmesi ve işbirliği ile karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
