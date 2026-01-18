Haberler

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye operasyonda Rakka ilinin merkezinin 5 kilometre yakınına ulaştı

Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Rakka'nın 5 kilometre yakınında ilerleniyor. Fırat Nehri'nin batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştığı bildirildi.

AA muhabirinin, Suriye ordusu saha komutanlığından aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Suriye ordusunun YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri'nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.

