Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir hattına takviye yapıyor

Suriye ordusu, Halep vilayetinin terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir bölgesine askeri takviye yapıyor.

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki son işgal bölgelerine yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında, Lazkiye'den bölgeye askeri bir konvoy sevk etti.

Çok namlulu roketatarlar ve topçu bataryalarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoyun, Suriye hükümeti tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Halep'in Deyr Hafir hattına konuşlandırılacağı belirtildi.