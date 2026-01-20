Suriye ordusu: YPG/SDG, Hol Kampı'nda tutulanları serbest bıraktı

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke ilinde, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı terk edip buradakileri serbest bıraktığını açıkladı.

Ordunun Operasyonlar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hol Kampı'ndaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "SDG, Hol Kampı'nın güvenliğini sağlamayı bırakarak, kampta tutulanları serbest bıraktı. Suriye Arap Ordusu, İç Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde bölgeye girerek güvenliği sağlayacak. Kürt halkının korunmasına ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mutlak bağlılığımızı vurguluyoruz. Ordu, tüm Suriyelilerin koruyucusudur, temel hedefi istikrarı yeniden tesis etmek ve devlet kurumlarını korumaktır." ifadeledi kullanıldı.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde de YPG/SDG'lilerin Hol bölgesinde açtığı ateş sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.