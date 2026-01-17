Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı: YPG/SDG'nin Fırat'ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG'nin Fırat'ın batısından cumartesi sabahı çekilmeye başlayacağını ve ardından Suriye Ordusu birliklerinin bölgeye intikal edeceğini açıkladı. Suriye Ordusu, YPG/SDG'nin geri çekilme sürecinde hedef alınmayacağını belirtti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat'ın batısındaki mevzilerden çekilme sürecinin cumartesi sabahı başlayacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, "YPG/SDG'nin Fırat'ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacak. Ardından Suriye Ordusu birlikleri bölgeye intikal edecektir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ayrıca, Suriye Ordusu'nun Deyr Hafir bölgesine girdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Öte yandan Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı da terör örgütü YPG/SDG'nin geri çekilme sürecinde hedef alınmayacağını bildirdi.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısındaki örgüt kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun da TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un miras davası sona erdi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu