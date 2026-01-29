Haberler

AA ekibi, Suriye ordusu ve terör örgütü YPG'nin Haseke'deki temas noktasını görüntüledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu ve YPG arasında sağlanan 15 günlük ateşkesin sona ermesi yaklaşırken, Haseke'deki cephe hatlarında gergin bir bekleyiş hakim. Müzakereler devam etmekte ve bölgedeki kontrol noktalarında askerlerin durumu dikkat çekiyor.

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından, cephe hatlarında gergin bekleyiş sürüyor.

Taraflar arasında müzakereler devam ederken, 15 günlük ateşkes ise 8 Şubat'ta yerel saatle 23.00'da sona eriyor.

AA ekibi, Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasındaki Haseke'deki cephe hattının temas noktasını görüntüledi. Cephe hatlarında gergin bekleyiş dikkati çekiyor.

Haseke kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Afişuk köyü yakınlarındaki Suriye askerlerinin kontrol noktalarından 4-5 kilometre mesafede terör örgütü YPG mevzileri bulunuyor. Bu noktada yol barikatla kapatılmış durumda.

Arazi boyunca dağınık yerleşim ve düşük nüfuslu köylerde tarım ve hayvancılıkla geçinen az sayıda Suriyeli yaşıyor. Suriye askerleri bölgede belirli yerleşimlerin arasına kurduğu kontrol noktalarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Bölgede uçan, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının sesleri de duyuluyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor

İşte Türkiye'nin en soğuk yeri! Dışarı çıkanların kirpikleri donuyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu