Haberler

Suriye ordusu, Tabka Havaalanı ve Rakka kırsalındaki 7 köyü YPG/SDG'den temizledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Rakka kırsalında 7 köyü ve Tabka Havaalanı'nı alarak bölgedeki kontrolünü sağlamlaştırdı. Operasyon, Fırat Nehri'nin batısında devam ediyor.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka kentindeki ana mevzisi Tabka Havaalanını alarak kontrolü sağladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Suriye ordusu, YPG/SDG'yi Rakka'nın güney kırsalındaki Er-Rasafa bölgesi ve 7 köyden temizleyerek bu bölgeleri kontrolü altına aldı.

AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgiye göre ordu, YPG/SDG'nin Tabka kentindeki ana mevzisi Tabka Havaalanında da kontrolü sağladı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi

3 gol ofsayta takıldı! İşte dev derbinin galibi
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı