Haberler

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG noktalarına misilleme saldırısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Deyr Hafir çevresinde PKK/YPG'ye ait insansız hava araçlarının fırlatıldığı noktaları hedef alarak misilleme saldırısı düzenledi. Yapılan saldırılarda 6'dan fazla kişi yaralandı.

Suriye ordusunun, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, misillemenin de sınırlı olduğunu kaydetti.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

''İçimde ukde kaldı'' diyerek Türk futbolu için tarihi bir öneri sundu
Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

Maç biter bitmez müjdeyi verdi
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni

İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak

Fenerbahçeli yıldıza vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Kabine sonrası öğrencilere müjde geldi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu