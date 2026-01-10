Haberler

Suriye: YPG/SDG sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı için operasyon yavaş ve dikkatli sürdürülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'te YPG/SDG terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların yavaş ve dikkatli sürdüğünü açıkladı. Şeyh Maksud Mahallesi'nde çatışmalar devam ediyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların "yavaş ve dikkatli" sürdürüldüğünü açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, mahalle sakinlerinin zarar görmemesi için "yavaş ve son derece dikkatli şekilde" sürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, Şeyh Maksud'ta yürütülen tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bazı ağır ve orta çaplı silahların ele geçirildiği bildirildi.

Şeyh Maksud'ta sıkışan terör örgütü mensupları ile çatışmalar sürüyor

Öte yandan sahadaki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusu ile terör örgütü unsurları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye güçlerinin, Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütüne ait çok sayıda noktada kontrolü sağladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum

Dünyanın gözünü çevirdiği çatışmalar için Trump da konuştu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı

Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı

Köy alarma geçti! Giriş çıkışlar yasaklandı, tam karantina uygulanıyor