Suriye'nin terör örgütü YPG'den temizlenen Rakka ilinde yerel seçim yapıldı

Güncelleme:
Suriye'de terör örgütü YPG'den arındırılan Rakka ilinde halk meclisinde görev alacak milletvekilleri seçimleri tamamlandı.

Parlemanto seçimleri kapsamında Rakka ve ilçesi Tabka'da oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam 4 kişi parlamentoya seçildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Rakka iline bağlı Tabka seçim çevresinde Halk Meclisi üyeliği için yapılan oylamada ön sonuçlara göre Abdullah Mecid el-Hac ABD seçimi kazandı.

Öte yandan Rakka seçim çevresinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar kapatıldı ve oy sayımına başlandı. Seçim komisyonu yetkilileri, seçim kurulunda kayıtlı 150 seçmenden 126'sının oy kullandığını bildirdi.

Ayrıca açıklanan ön sonuçlara göre Rakka seçim çevresinde Halk Meclisi üyeliğini kazanan adaylar Ahmed Mahmud el-Halef Şallaş, Mikdam Ali el-Ceş'am ve Ahmed Mahmud Hasan el-Ömer oldu.

Suriye'nin başkenti Şam, Şam Kırsalı, Dera, Hama, Humus, Halep ve Lazkiye illerinde daha önce seçimler yapılmış ve halk meclisi üyeleri seçilmişti.

Terör örgütü YPG'nin Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerin terörden arındırılmasının ardından Rakka'da da seçimler tamamlandı.

Suriye'nin güneyinde Süveyda ilinde henüz seçimler yapılamazken Suriye'nin Kuzeyindeki Halep'in Aynularap (Kobani) ve Haseke'de ise seçimler için tarih belirlenmedi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan kararnameye göre, 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 140 üyesi seçimle, 70 üyesi ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
