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Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
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Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 6 Temmuz'da başlayacak davada Özcan'ın, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından toplam 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca soruşturma kapsamında 6 sanık tutuklu bulunuyor.

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özcan için 263 yıla kadar hapis cezası istendi.

DAVA 6 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianameyi kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının müşteki olarak yer aldığı davada, 41 mağdur ile 6'sı tutuklu 19 sanık yargılanacak. Davanın ilk duruşması 6 Temmuz'da görülecek.

SORUŞTURMA ŞUBAT AYINDA BAŞLATILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Tanju Özcan'ın yanı sıra başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmıştı. Daha sonra Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

TANJU ÖZCAN İÇİN 263 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Tanju Özcan hakkında; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık", 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

DİĞER SANIKLAR İÇİN DE AĞIR CEZALAR İSTENİYOR

İddianamede, Süleyman Can hakkında 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız hakkında ise 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlamalar kapsamında değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder
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