Haberler

Suveyda'da silahlı saldırı: 10 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde, Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaralanan iç güvenlik gücü personeli sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde, Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaralanan iç güvenlik gücü personeli sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'de yer alan habere göre, Suveyda İç Güvenlik Komutanlığı, silahlı grupların Tel Hadid bölgesi ile Velga hattındaki güvenlik noktalarını hedef alması sonucu iç güvenlik güçlerinden toplam 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suveyda İç Güvenlik Komutanlığı, grupların Tel Hadid ve Velga bölgelerinde kentin güvenliğini sağlamakla görevli iç güvenlik güçlerine ait noktaları havan topları ve ağır makineli silahlarla hedef aldığını bildirdi.

Bölgede bazı noktalarda çatışmaların sürdüğü, iç güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verirken sivillerin ve güvenlik personelinin korunması için gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

Silahlı grupların Mansura, Velga ve Tel Hadid köylerindeki Suriye iç güvenlik birimlerine saldırılarının ardından bölgede çatışma çıkmıştı. Suveyda'da düzenlenen saldırılarda daha önce 4 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı bildirilmişti.

Suriye'deki Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hecri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suveyda bölgesinin merkezi hükümetten ayrılarak "bağımsızlık" kazanması gerektiğini iddia etmiş, bu süreçte İsrail ile yakınlaşarak Tel Aviv yönetiminden açık destek görmüştü.

Kaynak: AA
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu

Amedspor-Trabzonspor maçında tribünler tek ses oldu
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
Almanya'da şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

Avrupa ülkesi açığı kapatacak eleman arıyor: Maaş tam bir servet

Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Herkes Salah'ın yaptığını konuşuyor
Giresun’da gastroenterit salgını şüphesi 700’den fazla kişi hastaneye başvurdu

3 günde 800'e yakın kişi hastaneye koştu! Hepsinin şikayeti aynı
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı