Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Güncelleme:
Suriye'nin Suveyda bölgesinde iç güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik unsuru yaralandı. Saldırıların yasa dışı silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca, Harasta bölgesinde eski mühimmatların infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Suveyda vilayetine bağlı Reyme Hazim, Valga ve el-Mansura köylerinde iç güvenlik güçlerinin konuşlu oldukları noktaların silahlı saldırılarla hedef alındığı belirtildi.

KOMŞUDA SİLAHLAR PATLADI

Söz konusu saldırıların yasa dışı silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen haberde, saldırılarda 3 güvenlik unsurunun yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan haberde, başkent Şam'a bağlı Harasta bölgesinde eski saldırılardan kalma mühimmatların infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Suveyda bölgesinde, zaman zaman Suriye güçleri ile İsrail destekli Dürzi Hikmet Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2025'te yine Suriye güçleri ile Hecri'ye bağlı gruplar arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmış, bu çatışmalarda, İsrail, "dürzileri koruma bahanesiyle" Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd - Güncel
