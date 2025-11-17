Haberler

Suriye'nin Sahil Bölgesindeki Olaylarla İlgili Kamuya Açık Duruşmalar Başlıyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde 6 Mart 2025'te yaşanan olaylarla ilgili tutuklanan kişilerin ilk kamuya açık duruşmaları yarın başlayacak. Adaletin tesisi ve şeffaflık ilkelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olaylara ilişkin tutuklanan kişilerin ilk kamuya açık duruşmaları yarın başlıyor.

Suriye Sahil Bölgesi Olaylarını Araştırma ve Gerçekleri İnceleme Komitesi Başkanı Cuma el-Anezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 6 Mart 2025 ve sonrasında sahil bölgesinde yaşanan ihlallere karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilerin kamuya açık yargılamalarına yarın başlanacağını duyurdu.

Anezi, bu sürecin adaletin tesisi, şeffaflık ilkesinin güçlendirilmesi ve kamuoyunun yargıya olan güveninin artırılması açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Duruşmaların yerel ve uluslararası medyaya açık olacağını belirten Anezi, Suriye'de adalet ve şeffaflık ilkelerini pekiştirmeyi, yargıya güveni artırmayı, suçlulara karşı caydırıcılık sağlamayı ve sanık haklarını koruyarak adil yargılamayı garanti altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

Anezi ayrıca Adalet, İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile yargı kurumları ve adli kolluk birimlerinin yarın başlayacak kamuya açık duruşmaların yapılabilmesi için büyük çaba gösterdiğini ve yoğun koordinasyon içinde çalıştığını kaydetti.

6 Mart sahil olayları

Devrik rejim unsurları, 6 Mart 2025'te Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına ve ordu karakollarına kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, bunun üzerine Savunma Bakanlığı bölgeye askeri takviye göndermişti.

Şam yönetimi, olaylara müdahil olan ve "disiplinsiz unsurlar" olarak tanımladıkları kişilerin, sahil bölgesinde öldürme, hırsızlık ve cinayet gibi ihlallerde bulunduklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 9 Mart'ta, olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Gerçekleri Araştırma Komitesi ve Toplumsal Barışı Koruma Yüksek Komitesi'ni kurma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Haberler.com
