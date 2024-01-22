Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/ Ypg'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TERÖRİSTLERCE TACİZ ATEŞİ AÇILDI
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlık, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık açıklamasında, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.