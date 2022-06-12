Suriye'nin kuzeyinde liseye geçiş sınavı düzenleniyor - Haberler

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Suriye'nin kuzeyinde liseye geçiş sınavı düzenleniyor

AA - Ömer Koparan - Güncel
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Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde liseye geçiş sınavları düzenlenmeye başladı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde liseye geçiş sınavları düzenlenmeye başladı.

Liseye giriş sınavları Afrin, Azez, Cerablus, Bab ilçe merkezleri ve onlara bağlı beldelerde yapılıyor.

Bab ilçesinde sınav merkezlerindeki gözlemcilerden Muhammed Dib, AA muhabirine, bugün ortaokuldan liseye geçiş sınavlarının birinci gününün olduğunu söyledi.

Bab ilçesinde 14 sınav merkezinde toplam 5 bin öğrencinin sınava tabi tutulduğunu belirten Dib, sınav öncesi öğrencilerin oturum kartlarının hazırlandığını ve merkezlerin sınavlara hazır hale getirildiğini aktardı.

Sınavların ilk gününde biyoloji sınavı gerçekleştirildiğini söyleyen Dib, ilk günün sorunsuz geçtiğini ifade etti.

Dib, 3 gün sürecek sınavlarda bütün öğrencilere başarılar diledi.

Sınava katılan öğrencilerden İbrahim Hamadi, "Bugün biyoloji sınavı vardı. Soruları ne zor ne de kolaydı. İyi yazdım. Herkse başarılar dilerim." diye konuştu.

AA / Ömer Koparan - Güncel

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