Suriye'nin Humus kırsalında mayın patladı, hayvan otlatan 3 çocuğun öldüğü bildirildi

Suriye'nin Humus kırsalında mayın patladı, hayvan otlatan 3 çocuğun öldüğü bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Humus kırsalındaki Ed-Devve bölgesinde eski rejim döneminden kalma mayın infilak etti; hayvan otlatan 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Humus Enformasyon Müdürlüğü, patlamanın Tedmur batısında olduğunu duyurdu; çocukların kimlik ve yaşları paylaşılmadı.
Suriye'nin Humus ili kırsalında hayvan otlatılan bölgede meydana gelen mayın patlamasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Humus Enformasyon Müdürlüğü, Tedmur (Palmira) kentinin batısındaki Ed-Devve bölgesinde eski rejim döneminden kalma bir mayının infilak ettiğini duyurdu.
Açıklamada, patlamanın meydana geldiği sırada bölgede küçükbaş hayvan otlatan 3 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Çocukların kimlikleri ve yaşlarına ilişkin detay paylaşılmazken, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği konusunda henüz resmi bir bilgi verilmedi.