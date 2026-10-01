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Suriye'nin Hama ilinde minibüse açılan ateşte 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Hama ilinde Misiyaf Köprüsü'nde bir minibüse ateş açılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Suriye'nin Hama ilinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Misiyaf Köprüsü'nde bir minibüse ateş açılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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