Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suriye, Nasib Sınır Kapısı'nı 28 Ekim 2026'dan itibaren yeniden açacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye, Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nda yolcu ve ticari araç trafiğinin 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahından itibaren normale döneceğini duyurdu. Kapı, Ürdün'ün Dera'ya düzenlediği ve 7 sivilin öldüğü hava saldırısının ardından kapatılmıştı.

Suriye, ülkenin güneyindeki Nasib Sınır Kapısı'nın sabah saatlerinde yeniden açılacağını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ürdün sınırında bulunan Nasib Sınır Kapısı'ndaki yolcu ve ticari araç trafiğinin 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahından itibaren normale döneceğini açıkladı.

Ayrıca hükümet kaynakları, Suriye ile Ürdün ortak komitesinin iki gün içinde Dera'ya düzenlenen saldırıların ayrıntılarını ve sonuçlarını görüşmek, Suriye egemenliğinin korunmasını ve sivillerin can güvenliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla saha ve istihbarat koordinasyon mekanizmaları geliştirmek üzere toplanacağını bildirdi.

Sınır kapısının kapatılma kararı, Ürdün'ün Suriye'ningüneyindeki Dera iline bağlı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği, 7 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından gelmişti.

Ürdün, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ mevzilerini" hedef aldığını ve yaşanan sivil kayıplardan dolayı üzgün olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil

Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ’da kamyonun yayaya çarpma anı araç kamerasında

Korku dolu anlar kamerada
Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan’ın Yunan basınına mülakat verdiği iddialarına yalanlama

Dışişleri'nden Bakan Fidan hakkındaki 'Yunan basını' iddialarına yanıt
Yunanistan'da 6 ülkenin katılımıyla deniz tatbikatı yapıldı

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! ABD ordusu da katıldı
Camavinga, Türkiye forması giydi

Türkiye forması giydi! Tanıdınız mı?
Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz

Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu

86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Başkan sessizliğini bozdu