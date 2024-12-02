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Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta Kontrolü Sağladı

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Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ta hakimiyeti ele geçirerek önemli bir başarıya imza attı. Kentte çatışmaların ardından birçok terörist yakalanırken, ağır silahlar da ele geçirildi.

- Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta

TEL RIFAT - Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/ Ypg kontrolündeki Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı.

Suriye'de muhalif Heyet Tahrir Şam'ın Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyonu sürüyor. HTŞ'ye bağlı muhalif gruplar, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlarken Suriye Milli Ordusu ise, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girdi. SMO, Tel Rıfat kenti ve çevresindeki terörist PKK ile girdiği çatışmaların ardından kentin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Kentte çok sayıda örgüt üyesini de yakalayan SMO, tanklar da dahil çok sayıda ağır aracı ele geçirdi. Tamamen hakimiyetin sağlandığı Tel Rıfat'ta SMO'nun temizleme çalışması yapması bekleniyor. SMO, kent çevresinde ilerleyişini ise sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta Kontrolü Sağladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ - Güncel
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