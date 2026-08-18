Haberler

Suriye'den İsrail'e Tepki: Ebu Zuhur Saldırısı Kınandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırısını kınayarak, saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırısını kınayarak, saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları "gerekçesiz bir saldırı" ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının 8 Aralık 2024'ten bu yana sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Suriye hükümetinin itidal politikası izleyerek istikrarı sağlamlaştırmaya ve gerilimi önlemeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının Suriye'nin istikrar çabalarını baltaladığı belirtilen açıklamada, saldırıların bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürüklemeye yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttuğu belirtilerek uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) saldırıyı açıkça kınama ve İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerine karşı kararlı tutum alma çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin hakları ve ulusal çıkarlarının uluslararası hukuk ve teamüller tarafından güvence altına alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin söz konusu haklarını meşru yollarla savunmayı sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
İki kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar böyle yaşandı

Birini izlerken diğeri fena geldi: 2 kişi feci şekilde can verdi
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye sürpriz tebrik
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Necati Ateş 'Net bilgidir' diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı

"Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı