Suriye: "İsrail'in eski hatlara çekilmesi için" ABD aracılığıyla müzakere yürütüyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için ABD arabuluculuğunda müzakere yürüttüklerini söyledi.

Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği'nin 166. Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün, dayanışma ve birleşik bir vizyon gerektiren bir anda, Arap Birliği şemsiyesi altında bir araya geliyoruz." dedi.

Ülkede silahın tek elde toplanması ve caydırma kararının devletin mutlak egemenlik hakkı olduğunu ifade eden Şeybani, "Amacımız Suriyelileri tek vatanda korumaktır." diye konuştu.

Şeybani, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesini sağlamak için ABD arabuluculuğunda müzakerelerin yürütüldüğünü bildirdi.

Suriye'nin yeniden inşasına odaklanıldığını vurgulayan Şeybani, "Ülkemizi yeniden inşa etme çabalarımızı dağıtacak bir çatışmaya sürüklenmeyi reddediyoruz." diye konuştu.

Suriye halkının 20 ay içinde ülkeyi kriz yönetiminden ulusal yeniden yapılanmaya dönüştürdüğünü belirten Şeybani, "On yıllarca Suriyelilerin canını tüketen kanlı tiranlık dönemini geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Bakan Şeybani halkın özgür iradesiyle modern Suriye'nin ilk Halk Meclisi'ni seçtiğini, sınırların korunması için ulusal güvenlik ve savunma kurumlarının yeniden yapılandırıldığını aktardı.

Kolombiya'nın İsrail tarafından Golan Tepeleri'nin ilhakını tanıması kararını kınadığı için Arap Birliği'ne teşekkür eden Şeybani, "Suriye, işgal altındaki Golan'daki Arap haklarının devredilemez olduğunu teyit eder. Suriye diplomatik çözüme bağlıdır ve İsrail'in saldırganlığını, tutuklamalarını ve ihlallerini sona erdirmek için çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA