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Suriye'den BM'ye İsrail saldırısı şikayeti

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Suriye, İsrail'in İdlib'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne saldırısını BM'ye şikayet ederek kınadı. Mektuplarda saldırıların durdurulması, 1974 anlaşmasına uyulması ve işgal edilen bölgelerden çekilme talep edildi.

Suriye, İsrail'in İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısını Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyarak kınadı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı'na gönderdiği iki ayrı mektupta, İsrail'in saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Mektuplarda, 8 Aralık 2024'ten bu yana İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarını, toprak ihlallerini ve alıkoyma eylemlerini sürdürdüğü, bu saldırıların Suriye'nin itidalli tutumuna rağmen bölgedeki istikrar çabalarını engellediği ve gerilimin daha da artması riskini beraberinde getirdiği ifade edildi.

Ayrıca mektuplarda, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve İsrail'in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uymaya zorlanması çağrısında bulunuldu.

Mektuplarda İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye topraklarında ilerlediği bölgelerden tamamen çekilmesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nden çekilmesi de talep edildi.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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