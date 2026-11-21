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ŞAM, 21 Kasım (Xinhua) -- Suriye İnsan Hakları Ağı, ülkede 8 Aralık 2024'ten bu yana mayınlar ve diğer savaş kalıntıları nedeniyle en az 161 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, yerinden edilmiş ailelerin evlerine dönüşü sürerken patlayıcı maddelerin çocuklar için tehdit oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

İnsan hakları grubu cuma günü yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan olayların tarım arazilerinde ve otlaklarda, evlerin yakınında ve çocukların oyun oynadığı alanlarda meydana geldiğini belirterek, çocukların korunmasına yönelik önlemlerin güçlendirilmesi ve kayıp çocukların akıbetinin belirlenmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'de yaklaşık 2,5 milyon çocuğun hala okula gidemediğini bildirdi. UNICEF ayrıca çocuk haklarının ülkenin toparlanma sürecinin merkezinde yer alması gerektiği çağrısında bulundu.

UNICEF, yaklaşık 1,8 milyon Suriyeli mültecinin yurtdışından ülkeye döndüğünü, ülke içinde yerinden edilmiş 2,1 milyondan fazla kişinin ise evlerine geri döndüğünü kaydetti.

Açıklamada, geri dönenlerin okulların, sağlık merkezlerinin ve su sistemlerinin hala hasarlı olduğu veya ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı bölgelere yerleştiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua